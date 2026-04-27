Tragedia Crans-Montana | l’Italia minaccia la Svizzera nuovi video

Un incendio nel locale Constellation di Crans-Montana ha causato 41 vittime e 115 feriti. L’evento ha portato a tensioni tra Italia e Svizzera, con Roma che ha annunciato la possibilità di bloccare i rimborsi sanitari alla Svizzera in risposta alla gestione delle spese per i soccorsi. Sono stati resi pubblici nuovi video dell’incendio e delle operazioni di soccorso.

? Cosa sapere Incendio al locale Constellation di Crans-Montana causa 41 morti e 115 feriti.. L'Italia minaccia di bloccare i rimborsi sanitari alla Svizzera per la gestione delle spese.. L’ambasciatore italiano ha minacciato di bloccare i rimborsi sanitari reciproci con la Svizzera a seguito dell’incidente avvenuto nel locale Constellation di Crans-Montana, mentre le indagini tecniche si preparano a una svolta cruciale con l’analisi di un filmato inedito. La tensione diplomatica tra Roma e Berna si è inasprita dopo la tragedia che ha causato la morte di 41 persone e lasciato feriti 115 individui. Al centro dello scontro e burocratico c’è la gestione delle parcelle mediche è stato colpito dal rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia Crans-Montana: l’Italia minaccia la Svizzera, nuovi video Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, spese mediche da pagare alla Svizzera? Fontana e Bertolaso: fuori discussione, paghi chi ha causato la tragedia Leggi anche: Crans Montana, l’ambasciatore in Svizzera: “La richiesta di soldi è un oltraggio all’Italia” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Incendio a Crans-Montana, scoppia il caso delle spese mediche: L'Italia non pagherà, colpa di chi non ha controllato. Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro ... today.it Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendioLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio ... tg24.sky.it Crans Montana, il video choc verrà mostrato ai familiari. Dalla prossima settimana i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation potranno accedere a un video finora rimasto riservato. La tragedia in otto minuti di immagini. Lo choc che si rianima in u - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari potranno vedere filmato choc della tragedia. In un montaggio rimasto segreto finora gli otto minuti del disastro #ANSA x.com