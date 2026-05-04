Crans Montana la Svizzera non invierà più fatture mediche

La Svizzera ha deciso di non inviare più fatture per le cure mediche alle persone coinvolte nella tragedia di Crans-Montana. La misura riguarda esclusivamente le vittime dell'incidente avvenuto nella località alpina. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa decisione, e il cambiamento riguarda tutte le persone che hanno ricevuto assistenza medica in relazione a quell'evento.

AGI - La Svizzera non invierà più fatture per le cure mediche alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Lo ha garantito il presidente elvetico, Guy Parmelin, nel suo colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a margine del vertice Cpe di Erevan. "Ho confermato a Giorgia Meloni che il Consiglio Federale avrebbe esaminato la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti. Abbiamo convenuto che i servizi competenti dei due paesi sarebbero rimasti in contatto", ha scritto Parmelin su X, "questi costi saranno coperti dai programmi di assistenza alle vittime, nella misura in cui non siano coperti dall'assicurazione".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans Montana, la Svizzera non invierà più fatture mediche Crans-Montana, incontro Meloni-Parmelin: la Svizzera non invierà più fatture mediche Notizie correlate Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Crans-Montana, il presidente della Svizzera: “Stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti”Roma, 4 maggio 2026 – Svolta sulla vicenda dei rimborsi per le spese sanitarie dei feriti nel rogo di Crans-Montana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: 108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi. Meloni: La richiesta sarà respinta al mittente. Crans-Montana, il presidente svizzero: «I feriti non dovranno pagare per le cure mediche»Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immed ... unionesarda.it Crans-Montana, incontro Meloni-Parmelin: la Svizzera non invierà più fatture mediche alle famiglie delle vittimeIl presidente della Confederazione ha sottolienato che i due paesi rimarranno in contatto per risolvere i problemi ... tg.la7.it La letterina di Littizzetto alla Svizzera sull'incendio di Crans Montana: sicurezza ignorata, poi arrivano i conti da pagare. - facebook.com facebook Meloni ha raccolto l’impegno politico di Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di #CransMontana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. x.com