Crans-Montana Meloni scioccata da fatture girate dall' ospedale svizzero a feriti italiani | Non pagheranno

Il governo italiano ha annunciato che non pagherà le fatture inviate dall'ospedale svizzero relative ai trattamenti di feriti italiani. La premier ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalla situazione e ha precisato che non ci saranno rimborsi per le spese contestate. La vicenda riguarda un'azienda sanitaria svizzera che avrebbe inviato fatture a cittadini italiani coinvolti in incidenti nel paese.