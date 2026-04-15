Il presidente della regione ha espresso netta opposizione alla proposta di realizzare un Centro di Permanenza per i Rimpatri in Lunigiana, definendola un oltraggio a una terra riconosciuta per la sua bellezza e fragilità. La dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, in cui ha sottolineato come l’area sia caratterizzata da un patrimonio ambientale, sociale ed economico di grande valore. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e le associazioni locali.

Firenze, 15 aprile 2026 – "La Lunigiana è un'area di straordinaria bellezza, ma anche estremamente delicata sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Pensare di collocare in questo contesto una struttura come un Cpr rappresenta, a mio avviso, un vero e proprio oltraggio a un territorio che va tutelato e valorizzato, non gravato da scelte che rischiano di comprometterne l'equilibrio". Lo ha detto il governatore toscano Eugenio Giani in merito all'ipotesi di un Cpr ad Aulla, in Lunigiana (Massa Carrara), "possibilità prospettata" spiega, nella lettera che ha ricevuto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Non credo che i Centri di permanenza per i rimpatri siano, in questo momento, il metodo più efficace per affrontare la questione migratoria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giani: “Nettamente contrario al Cpr in Lunigiana, oltraggio a una terra bellissima e delicata”

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