Strage Via Fani | i parenti bloccano evento a Bologna

I familiari delle vittime della strage di Via Fani hanno bloccato un evento a Bologna programmato per il 16 marzo, esprimendo una forte presa di distanza. La loro protesta ha interrotto il dibattito pubblico sulla commemorazione, evidenziando il loro dissenso rispetto alla coincidenza delle date. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sul tipo di evento è stato comunicato.

Una ferma presa di distanza dai familiari delle vittime della strage di Via Fani ha scosso il dibattito pubblico a Bologna, dove un evento previsto per il 16 marzo rischia di sovrapporsi alla memoria del dramma del 1978. Giovanni Ricci, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime, ha lanciato un monito severo contro l’iniziativa intitolata Strage di Bologna – La lunga strada per la giustizia, definendola profondamente inopportuna. La data scelta coincide con l’anniversario degli omicidi degli uomini della scorta di Aldo Moro: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. L’allarme non riguarda solo la coincidenza temporale, ma la percezione di una possibile strumentalizzazione politica della memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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