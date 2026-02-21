Achille Costacurta sul GF Vip | Mi ha chiamato l'assistente di Alfonso Signorini poi svela se parteciperà

Achille Costacurta conferma di aver ricevuto una telefonata dall’assistente di Alfonso Signorini, spiegando di essere stato contattato per un possibile ruolo nel Grande Fratello Vip. La sua decisione dipende da vari fattori, e al momento non ha ancora deciso se parteciperà. Costacurta ha anche ricordato di aver ricevuto consigli da Stefania Petys, che ha avvertito sui rischi di certi programmi televisivi. La sua scelta resta ancora aperta.

Achille Costacurta rompe il silenzio sulle voci che lo volevano al Grande Fratello Vip. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta chiarisce la sua posizione e incassa il sostegno di Stefania Petys, ex inviata di Striscia: "Quel tipo di Tv porta guai, stanno lontano".