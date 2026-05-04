Così vive mio padre in carcere Il racconto di Nicolasito Maduro

Un ex leader venezuelano, accusato di aver commesso reati legati a torture e intimidazioni, si trova ora in carcere. La sua giornata tipica comprende la visione di partite di calcio in televisione e la lettura di alcuni passaggi della Bibbia. Le attività di un tempo, come viaggi transatlantici e eventi pubblici di massa, sono ormai solo ricordi. La vita quotidiana dell’ex dirigente si svolge tra queste semplici occupazioni.

Non più balli a reti unificate, viaggi transatlantici e ordini di torture e intimidazioni. Le ore della nuova vita dell’ex leader della dittatura venezuelana, Nicolas Maduro, trascorrono guardando una partita di calcio in tv e leggendo qualche passaggio della Bibbia. Da quando il 3 gennaio è stato arrestato da forze militari americane nella sua stanza da letto a Caracas, il presidente chavista celebra di essere ancora in vita (pensava di morire quella notte) e promette di continuare la lotta contro l’imperialismo. In un’intervista esclusiva al quotidiano spagnolo El Pais, il figlio di Maduro, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, conosciuto come “Nicolasito”, racconta le ore di angoscia del padre, che in un messaggio audio di Whatsapp gli ha detto addio: “Nico, ci bombardano.🔗 Leggi su Formiche.net

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