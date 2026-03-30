Tre anni fa, il 30 marzo, Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social una foto che la ritrae con il figlio appena nato tra le braccia, accompagnata da un messaggio in cui ricorda il momento del parto e le emozioni vissute. Nella didascalia, ha descritto un episodio con il padre del bambino e ha menzionato il compagno che le ha dato un bacio. La pubblicazione è stata accompagnata da un ricordo di quella giornata speciale.

Tre anni fa come oggi Aurora Ramazzotti diventava mamma di Cesare. E con una foto che la ritrae con lui appena nato tra le braccia quell'indimenticabile 30 marzo 2023 e il compagno Goffredo Cerza che la bacia, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso sui social l'emozione di un ricordo vivo nella memoria. "La vita è folle, in che senso sono già passati tre anni? Auguri al nostro bimbo meraviglioso che ruba tutti i cuori di chi incontra", si legge a corredo dello scatto che riporta alla mente uno dei momenti più indimenticabili della sua vita, ripercorso nei dettagli più privati in una serie di storie Instagram. Aurora Ramazzotti ha raccontato di essersi recata nella clinica svizzera scelta per la nascita del figlio tre giorni prima. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Mio padre venne ad abbracciarmi. Ho pianto finché non mi hanno portato Cesare": il racconto privato di Aurora Ramazzotti

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