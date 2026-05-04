Un'azienda attiva nel settore energetico ha annunciato un rafforzamento della propria strategia, concentrandosi sull'integrazione lungo tutta la filiera. La società punta a sviluppare progetti nel campo delle energie rinnovabili e a potenziare le attività di distribuzione, con l'obiettivo di accelerare la crescita complessiva del gruppo. Questa mossa mira a consolidare la presenza nel mercato e a migliorare l'efficienza operativa.

PLURES rafforza il proprio posizionamento nel settore energetico, puntando su rinnovabili e distribuzione per accelerare il percorso di crescita del gruppo. La multiutility toscana, attiva nei settori ambiente, energia e acqua, ha previsto nel piano industriale 2025-2029 investimenti complessivi per 2,5 miliardi di euro. "Il piano non si limita a indicare una direzione: con le operazioni realizzate negli ultimi mesi stiamo rafforzando e ampliando la nostra presenza nell’energia, partendo da una base già consolidata", dice Alberto Irace (in foto), ad di Plures. "L’ingresso nelle rinnovabili e il rafforzamento nella distribuzione segnano un passaggio importante, perché ci portano a operare in modo più integrato lungo la filiera".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Così lavoriamo in modo integrato lungo tutta la filiera"

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