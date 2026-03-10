Dietro le proteste degli agricoltori c’è un disagio reale Ma è tutta la filiera che va ripensata

Le proteste degli agricoltori che si sono svolte in diverse città europee hanno portato nuovamente al centro dell’attenzione la crisi del settore agricolo. Gli agricoltori manifestano un disagio reale, mentre si discute sulla necessità di ripensare l’intera filiera alimentare. Le proteste sono state accompagnate da presidi e cortei che hanno coinvolto diverse regioni del continente.

di Yvan Sagnet e Simona Moscarelli Le proteste degli agricoltori che si sono svolte in questi giorni in diverse città europee hanno riportato al centro del dibattito pubblico la crisi del settore agricolo. Trattori nelle piazze e manifestazioni raccontano un disagio reale. Ma dietro queste mobilitazioni non c’è solo la protesta per i prezzi o per i sussidi. C’è una trasformazione più profonda del sistema agricolo. Negli ultimi decenni il numero di aziende agricole in Italia è diminuito drasticamente. Secondo l’Istat nel 2020 erano circa 1,13 milioni, quasi 500 mila in meno rispetto al 2010. Allo stesso tempo la terra si è progressivamente concentrata: sempre meno aziende controllano una parte sempre più ampia della superficie agricola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

