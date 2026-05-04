Negli anni successivi alla fondazione, la Gazzetta dello Sport iniziò a organizzare importanti eventi ciclistici, tra cui il Giro di Lombardia nel 1905, la Milano-Sanremo nel 1907 e il Giro d'Italia nel 1909. Questi appuntamenti si inserirono nel calendario sportivo italiano e contribuirono a consolidare il ruolo della testata come protagonista nel mondo del ciclismo. La creazione del Giro d’Italia rappresentò un momento di svolta per la rivista, che si affermò anche come organizzatrice di grandi manifestazioni sportive.

Il secondo episodio della serie sulla storia della Gazzetta dello Sport con Pier Bergonzi. Così la Rosea diventò una grande organizzatrice di manifestazioni sportive, in particolare di ciclismo: il Giro di Lombardia dal 1905, la Milano-Sanremo dal 1907 e il Giro d'Italia dal 1909.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così la Gazzetta creò il Giro d'Italia. E fu subito successo

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