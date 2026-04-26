A vent’anni dalla scoperta dello scandalo che coinvolse il calcio italiano, si torna a parlare di Calciopoli attraverso un approfondimento pubblicato su una delle principali testate sportive. L’articolo ricostruisce le dinamiche dell’inchiesta, con particolare attenzione alle accuse di creazione di uno strapotere da parte di un ex dirigente e alla prescrizione del procedimento contro un’altra squadra, che aveva coinvolto anche arbitri e dirigenti. Nel frattempo, prosegue l’indagine sulla frode sportiva riguardante un noto arbitro.

A vent’anni esatti dallo scandalo che scosse il calcio italiano, e nel pieno dell’inchiesta sulla frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport pubblica una lunga ricostruzione di Calciopoli, lo scandalo degli scandali. Un viaggio nei rapporti tra arbitri e potere nel calcio italiano che parte dal 1974 e arriva al 2011, passando per Rolex, schede estere e archiviazioni discutibili. Dai Rolex di Sensi al sistema Moggi: la corruzione come prassi. Vernazza parte da lontano. Nel 1974 l’arbitro fiorentino Gino Menicucci denunciò un tentativo di corruzione del Foggia, che gli avrebbe offerto orologi di valore per favorirlo contro il Milan.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calciopoli: “Moggi creò uno strapotere, e l’Inter fu archiviata per prescrizione”

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