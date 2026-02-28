Gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele sull’Iran hanno causato preoccupazioni tra gli operatori dei mercati finanziari, che temono possibili ripercussioni sui prezzi del petrolio. La notizia ha alimentato tensioni e portato a un aumento delle quotazioni del greggio, creando un clima di incertezza a livello globale. La situazione ha subito un’attenzione crescente da parte di analisti e investitori.

Dopo gli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele sull’Iran, le ricadute sul prezzo del petrolio spaventano la comunità economica internazionale. Se i mercati sono attualmente chiusi per il fine settimana, è presumibile che da lunedì si verificheranno forti oscillazioni del prezzo del greggio. In particolare, molto dipenderà dalla libertà di navigazione dello Stretto di Hormuz, di cui i Pasdaran hanno annunciato la chiusura. Dallo stretto transita infatti circa il 20% dei flussi petroliferi globali, con Paesi esportatori come Arabia Saudita, Iraq ed Emirati Arabi Uniti che da lì inviano la maggior parte della loro produzione. “La... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco Usa-Israele spaventa i mercati: possibile boom per il prezzo del petrolio

