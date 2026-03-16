Lo stretto di Hormuz è stato chiuso, provocando un aumento repentino del prezzo del petrolio. La decisione ha subito effetti sul mercato energetico internazionale, con i prezzi che sono saliti in modo evidente. Tuttavia, non ci sono ancora indicazioni chiare se questa situazione si stabilizzerà o continuerà a peggiorare nel tempo.

Vi ricordate la storia di Pierino e il lupo? Racconta che Pierino si divertiva a dare l’allarme, ma il lupo non arrivava mai. Dopo un po’, nessuno gli dava più retta ma, alla fine, il lupo arrivò davvero. La morale è che non si deve gridare al lupo senza ragione. Vero. Ma c’è anche una morale un po’ meno evidente che dice che non è bene ignorare gli allarmi, anche se non sono necessariamente corretti. Questa storia è un buon esempio di come la mente umana funziona. Forse avete sentito parlare di Thomas Bayes (1701-1761) che aveva proposto un metodo statistico per valutare le probabilità di un evento. In termini matematici, la teoria è abbastanza ostica, ma l’idea di fondo è ovvia: tendiamo a valutare la probabilità di un evento futuro sulla base di quanto spesso si è verificato nel passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiuso lo stretto di Hormuz il prezzo del petrolio si impenna, ma non è detto che stavolta rientri

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