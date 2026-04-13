Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 13 Aprile 2026 - Vita Privata

Stasera su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proposte, tra film di azione, commedie e grandi classici. L’appuntamento principale è alle 21 su Sky Cinema Uno HD, dove verrà trasmesso un film che promette di intrattenere il pubblico con un mix di generi. La programmazione prevede anche altri titoli, offrendo una serata ricca di varietà per gli spettatori che desiderano trascorrere alcune ore davanti alla tv.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si muove tra ironia e mistero Vita privata, con Jodie Foster e Daniel Auteuil protagonisti di una storia che scava nelle pieghe più intime della mente umana. Quando una psicanalista decide di indagare sulla morte sospetta di una sua paziente, si ritrova coinvolta in un intrigo sempre più complesso, dove nulla è davvero come sembra e ogni scoperta apre scenari inattesi, mescolando tensione e sottile umorismo. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) torna il fascino senza tempo di Fuga per la vittoria, cult diretto da John Huston con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé.🔗 Leggi su Digital-news.it

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