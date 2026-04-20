Stasera su Sky Cinema vengono trasmessi diversi film, con una programmazione che include azione, commedie e grandi classici. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD è prevista la messa in onda di un film dedicato a Lee Miller. La serata si presenta variegata, con orari e titoli che soddisfano vari gusti cinematografici. La programmazione si svolge su più canali e piattaforme, offrendo un'ampia scelta agli spettatori.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) prende forma un ritratto intenso e profondamente umano con Lee Miller, che racconta la vita della celebre fotografa impegnata a documentare gli orrori della guerra. Tra immagini potenti e scelte difficili, il film mette in luce il prezzo emotivo di chi decide di raccontare la verità, restituendo un viaggio interiore fatto di coraggio, fragilità e memoria. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio al grande classico con Quella sporca ultima meta, con Burt Reynolds diretto da Robert Aldrich....🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 20 Aprile 2026 - Lee Miller

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