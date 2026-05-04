Cosa succede davvero nelle carceri minorili | Kento porta a teatro le storie vere dei ragazzi

Martedì 19 maggio al Teatro Martinitt si tiene uno spettacolo che affronta la realtà delle carceri minorili, portando in scena storie vere di ragazzi detenuti. Lo spettacolo si concentra sulle condizioni di vita all’interno delle strutture, sui profili di chi finisce in carcere e sugli effetti a lungo termine per i giovani una volta usciti. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sulle esperienze vissute dentro le celle e sui percorsi di vita dei minori coinvolti.

Martedì 19 maggio al Teatro Martinitt Kento porta in scena lo spettacolo, che indaga l’esperienza nelle carceri minorili: che cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono i ragazzi che ci finiscono? E cosa resta loro una volta usciti?Una riflessione collettivaLa cella di fronte è uno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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