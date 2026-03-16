Giovani jihadisti allarme radicalizzazione islamica nelle carceri minorili

In Italia, attualmente ci sono 19 minori detenuti per reati legati all’apologia del terrorismo jihadista, con un’età media di 16 anni. Questi giovani sono coinvolti in procedimenti giudiziari legati a attività di radicalizzazione islamica nelle carceri minorili. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine, che monitorano attentamente il fenomeno.

di Roberto Arditti – I numeri parlano chiaro: in Italia, dietro le sbarre degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) o nelle comunità educative, si nasconde un fenomeno allarmante: la radicalizzazione islamica tra i giovani, spesso di seconda generazione. Non si tratta di casi isolati, ma di un trend in espansione assai significativa: sono ben 19 i minori detenuti per reati legati all’apologia del terrorismo jihadista, al reclutamento o ad atti preparatori. Età media: 16 anni. Giovani pronti a esaltare la jihad online, influenzati da siti islamisti e dal clima post- ottobre 2023, data spartiacque che ha segnato un’impennata del fenomeno. Deve essere chiaro: dal 7 ottobre il fenomeno cresce esponenzialmente, proprio mentre esplode la retorica ProPal. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giovani jihadisti, allarme radicalizzazione islamica nelle carceri minorili Articoli correlati Mini jihadisti già tra di noi (e non così mini). Allarme radicalizzazione islamicaAdesso vediamo se i soliti noti della giustificazione a tutti i costi, della sociologia "prêt-à-porter", verranno a dirci che non c'è problema, che è... Decreto Caivano, boom di presenze nei carceri minorili: scatta l’allarme sovraffollamentoL’entrata in vigore del cosiddetto decreto Caivano ha avuto un impatto significativo sul sistema della giustizia minorile. Contenuti e approfondimenti su Giovani jihadisti Discussioni sull' argomento Mini jihadisti già tra di noi (e non così mini). Allarme radicalizzazione islamica; Mini jihadisti già tra di noi e non così mini Allarme radicalizzazione islamica. Mini jihadisti già tra di noi (e non così mini). Allarme radicalizzazione islamicaAdesso vediamo se i soliti noti della giustificazione a tutti i costi, della sociologia prêt-à-porter, verranno a dirci che non c’è problema, che è tutto normale (o magari che è colpa nostra, che no ... msn.com Radicalizzazione jihadista online: 17enne arrestato nel Comasco, allarme minori e propaganda digitaleIl ragazzo, di origine egiziana, è accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo dopo un’intensa attività di propaganda jihadista sui social. Un caso che riaccende l’allarme sulla ... panorama.it Le nostre studentesse e i nostri studenti hanno partecipato al 1° Incontro Giovani Scuole Vesuviane – “Tieni a mente… la felicità è un tuo diritto”, promosso dall’I.S.I.S. “L. De Medici” di Ottaviano in collaborazione con UNICEF – sezione provinciale di Napoli. In - facebook.com facebook