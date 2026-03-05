Perché i cani hanno paura dei tuoni | cosa succede davvero nelle loro teste durante un temporale

Da cultweb.it 5 mar 2026

Durante un temporale, molti cani mostrano segnali di paura come tremori, nascondersi sotto i mobili, cercare il contatto con il proprietario o diventare molto irrequieti. Questi comportamenti sono comuni e visibili, e si verificano ogni volta che si verifica un temporale. I proprietari osservano spesso queste reazioni nei loro animali durante le tempeste, senza altre spiegazioni oltre ai comportamenti evidenti.

Molti proprietari di cani lo notano ogni volta che scoppia un temporale: il cane inizia a tremare, si nasconde sotto il tavolo, cerca disperatamente la presenza del padrone o diventa irrequieto. Non è un comportamento raro. Anzi, la paura dei tuoni è una delle fobie più diffuse tra i cani e ha anche un nome: astrafobia, cioè la paura dei temporali. Per capire perché accade bisogna ricordare una cosa semplice: i cani percepiscono il mondo in modo molto diverso dal nostro. Alcuni segnali che per noi sono appena percettibili, per loro possono essere intensi e difficili da gestire. Uno dei fattori principali è l’udito. I cani hanno u na capacità uditiva molto più sviluppata rispetto agli esseri umani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

