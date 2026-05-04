Cosa Nostra tra i morti | affari e debiti in camera mortuaria

In un'indagine sulle attività di Cosa Nostra, sono emersi dettagli su affari e debiti gestiti anche dopo la morte. Si è appurato che un intermediario ha richiesto a un certo Spadaro di mediare per un debito relativo a un individuo chiamato Gianni. Inoltre, sono stati ricostruiti i movimenti di una somma di 600 euro con il titolare di un locale noto come Forum.

? Cosa scoprirai Chi ha chiesto a Spadaro di mediare per il debito di Gianni?. Come hanno gestito i 600 euro con il titolare del Forum?. Quali aree di Ciaculli e Brancaccio controllano i clan dei Sacco?. Dove si sono riuniti i dieci vertici per spartire i guadagni?.? In Breve Spadaro concorda 600 euro con il titolare del centro commerciale Forum.. Sacco pianifica spartizione di 30.000 euro per parcheggio in via Armando Diaz.. Ganci controlla due aree parcheggio a Ciaculli tramite uomini di fiducia.. Dieci incontri tra giugno 2024 e ottobre 2025 coinvolgono figure come Tagliavia e Cinà.. Alle ore 11:20 del 28 settembre 2024, la camera mortuaria dell’ospedale Cervello è diventata il palcoscenico di un incontro tra Antonino Sacco e il genero Antonino Giuliano per offrire le condoglenze a Spadaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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