Nuova camera mortuaria Al via i lavori in ospedale | Sarà pronta a inizio 2028

I lavori per la nuova camera mortuaria all’ospedale Santa Maria della Scaletta sono iniziati ieri mattina, dopo che il progetto è stato approvato per rispondere alla crescente richiesta di spazi adeguati. La costruzione, che durerà circa tre anni, mira a migliorare i servizi per le famiglie e il personale sanitario. La struttura sarà completata entro l’inizio del 2028, con una capienza più ampia e attrezzature moderne per gestire meglio le emergenze.

Al via ieri mattina gli attesi lavori per la costruzione della nuova camera mortuaria all’ ospedale Santa Maria della Scaletta. Il sopralluogo istituzionale ha segnato l’apertura ufficiale del cantiere, da tempo atteso dalla comunità, destinato a concludersi nel giro di due anni. La struttura, che sorgerà nell’area dell’ex pronto soccorso, sarà realizzata grazie a un finanziamento di tre milioni di euro arrivato da Stato e Regione. Il progetto consentirà di offrire ambienti più accoglienti, funzionali e rispettosi della dignità delle persone e dei loro cari. L’edificio, di circa 750 metri quadrati, comprenderà infatti cinque sale destinate alle camere ardenti, quattro locali per la vestizione, celle frigorifere, una sala autoptica, uffici e spazi dedicati ai dolenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova camera mortuaria. Al via i lavori in ospedale: "Sarà pronta a inizio 2028" Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna: temporaneo spostamento della camera mortuariaQuesta mattina, i lavori di manutenzione al cimitero di Colle Madonna sono stati ufficialmente annunciati e partiranno il 2 febbraio. Leggi anche: Metro D a Roma, ecco il percorso ufficiale: tutte le stazioni, inizio dei lavori e quando sarà pronta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova camera mortuaria. Al via i lavori in ospedale: Sarà pronta a inizio 2028; Imola, la nuova Camera Mortuaria prende forma: lavori ufficialmente iniziati; Iniziati i lavori per la nuova Camera mortuaria vicino all’Ospedale Nuovo; La camera mortuaria e gli accordi illeciti con le imprese funebri: arrestati per corruzione tre dipendenti del Cervello. Imola, la nuova Camera Mortuaria prende forma: lavori ufficialmente iniziatiA Imola si è svolto oggi, 17 febbraio, il sopralluogo istituzionale che ha segnato l’apertura ufficiale del cantiere per la realizzazione della nuova ... corriereromagna.it Il progetto in ritardo . Nuova camera mortuaria. Panieri ‘rassicura’ FdI:: Lavori al via in autunnoI lavori per la costruzione della nuova camera mortuaria all’ospedale Santa Maria della Scaletta partiranno in autunno. Così almeno ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, replicando alle ... ilrestodelcarlino.it Oggi sono iniziati i lavori della nuova Camera Mortuaria dell'Azienda Usl di Imola. Un intervento da 3 MILIONI DI EURO finanziato da Stato e Regione Emilia-Romagna, che sorgerà nell’area dell’ex Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Scalett facebook