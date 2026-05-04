Cosa è successo durante Juve-Verona per portare Sogliano a dire filmate le panchine e vedrete
Durante la partita tra Juventus e Verona, l’attenzione si è concentrata sugli episodi che hanno coinvolto le panchine delle due squadre. Nel post-partita, Sean Sogliano si è lasciato andare a dichiarazioni dure, affermando di aver assistito a comportamenti che non trovano consenso. La frase “filmate le panchine e vedrete” è stata riferita a quanto osservato durante il match, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.
Perché Sean Sogliano era una furia nel post-partita di Juventus-Verona: "Ho visto cose che non mi piacciono". La replica di Luciano Spalletti: "Non l'ho capito bene".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sogliano attacca la Juve in tv: “Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedete”Il direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: "Sento dire cose che non voglio...
Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve: “Ti aspettano”. Cosa è successoLo scambio di battute tra il tecnico e il club manager è nel corredo accessorio delle reazioni di campo alla simulazione di Bastoni.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Juventus-Verona, Spalletti risponde a Sogliano: cos'è successo; Bremer chiede scusa dopo il grave errore in Juventus-Verona: Ho sbagliato io, dovevo fare meglio, mi prendo le responsabilità; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede.
DIRETTA | Juventus Verona (risultato finale 1-1): palo di Zhegrova! (3 maggio 2026)Diretta Juventus Verona streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net
Juve, Vlahovic non basta: il Verona frena Spalletti, solo un pari allo Stadium. Gasperini può andare a -1All'Allianz Stadium la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A tra i bianconeri di Spalletti e i gialloblù di Sammarco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
#Spalletti deluso dai big: Juve-Verona rimette in discussione tutti, da Cambiaso a Thuram. Occhio al mercato x.com
Spalletti deluso dai big: Juve-Verona rimette in discussione tutti, da Cambiaso a Thuram. Occhio al mercato - facebook.com facebook