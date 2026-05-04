Cosa è successo durante Juve-Verona per portare Sogliano a dire filmate le panchine e vedrete

Durante la partita tra Juventus e Verona, l’attenzione si è concentrata sugli episodi che hanno coinvolto le panchine delle due squadre. Nel post-partita, Sean Sogliano si è lasciato andare a dichiarazioni dure, affermando di aver assistito a comportamenti che non trovano consenso. La frase “filmate le panchine e vedrete” è stata riferita a quanto osservato durante il match, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.