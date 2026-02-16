Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve | Ti aspettano Cosa è successo
Luciano Spalletti ha affrontato Ferri nel tunnel prima della rissa tra Inter e Juve, dicendogli:
Lo scambio di battute tra il tecnico e il club manager è nel corredo accessorio delle reazioni di campo alla simulazione di Bastoni. "Ti aspettano.", dice l'allenatore. "Chi?" è la replica dell'ex calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Inter Juve, furia bianconera nel tunnel: rissa sfiorata tra dirigenti. Ce n’è anche per Marotta! Cos’è successo
Durante il derby tra Inter e Juventus, un alterco tra i dirigenti ha provocato una maxi rissa nel tunnel, con tanto di spintoni e parole forti.
Inter-Juve e la rissa senza precedenti nel tunnel, Spalletti-Chiellini: "Non esiste"
Durante il derby d’Italia a San Siro, un alterco nel tunnel tra Spalletti e Chiellini ha attirato l’attenzione di tutti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Spunta il nuovo labiale di Spalletti a Ferri: Vai, ti aspettano gli arbitri. Continua la bufera Inter-JuveSpunta un nuovo filmato, che immortala Spalletti a colloquio con Riccardo Ferri, club manager dell'Inter. Il tecnico della Juventus, si avvicina all'ex difensore nerazzurro e a fine partita gli dice: ... corrieredellosport.it
Comolli, insulto pesantissimo a La Penna. Spalletti attacca Ferri: cosa gli ha dettoL'allenatore della Juventus all'intervallo, dopo l'episodio di Kaluku, era una furia con l'arbitro e se l'è presa pure col dirigente nerazzurro ... msn.com
#InterJuventus, caos nel tunnel di San Siro: liti #Spalletti- #Marotta e Ferri-Modesto, rischio di sanzioni per #Comolli e #Chiellini x.com
SportMediaset aggiunge un altro retroscena alla gara infuocata di ieri #InterJuventus: “Ti aspettano", dice l'allenatore juventino a Riccardo Ferri che risponde con una domanda: "Chi". "Ti aspettano gli arbitri", direbbe Spalletti al dirigente nerazzurro. - facebook.com facebook