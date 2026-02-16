Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve | Ti aspettano Cosa è successo

Luciano Spalletti ha affrontato Ferri nel tunnel prima della rissa tra Inter e Juve, dicendogli:

Lo scambio di battute tra il tecnico e il club manager è nel corredo accessorio delle reazioni di campo alla simulazione di Bastoni. "Ti aspettano.", dice l'allenatore. "Chi?" è la replica dell'ex calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante il derby tra Inter e Juventus, un alterco tra i dirigenti ha provocato una maxi rissa nel tunnel, con tanto di spintoni e parole forti.

Durante il derby d’Italia a San Siro, un alterco nel tunnel tra Spalletti e Chiellini ha attirato l’attenzione di tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.