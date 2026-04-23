Il MUFANT si trasforma in una galassia lontana | arriva lo Star Wars Day

Il MUFANT di Torino si prepara ad accogliere gli appassionati di fantascienza e fantasy per un evento speciale dedicato a una delle saghe cinematografiche più conosciute al mondo. Domenica 3 maggio 2026, il museo ospiterà lo Star Wars Day, un’intera giornata dedicata all’universo di George Lucas. L’evento prevede attività e momenti di approfondimento che coinvolgeranno i visitatori in un’atmosfera a tema galattico.

Torino si prepara a celebrare una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Domenica 3 maggio 2026, il MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza ospiterà lo Star Wars Day, un intero pomeriggio dedicato all’universo creato da George Lucas. L'evento, che anticipa le celebrazioni.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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