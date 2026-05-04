Corso creativo di macramè allo Studio d’Arte Manidifata

Uno studio d’arte organizza un corso dedicato alla tecnica del macramè, rivolto a chi desidera sperimentare un’attività creativa e rilassante. Durante il workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un progetto artigianale, scegliendo tra due opzioni: un portachiavi in macramè o un altro oggetto personalizzato. L’obiettivo è creare un manufatto unico, fatto a mano, sotto la guida di un esperto.

? CORSO CREATIVO DI MACRAMÈ?Hai voglia di metterti alla prova con un’attività creativa e rilassante??Ti aspetto per un workshop di macramè dove potrai realizzare un progetto fatto a mano, unico e personalizzato!? Cosa realizzerai?Potrai scegliere tra due progetti:? Portachiavi in macramè.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Paura e Fobia: L’Arte del Disagio allo Studio CiCoCosa: Messa in scena della mostra collettiva d’arte contemporanea Paura e Fobia, un’indagine visiva spiazzante curata da Cinzia Cotellessa ed Elena... Borse di studio e alloggi universitari, dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio. Le novitàA Udine si apre la quinta edizione delle Giornate Nazionali sul Diritto allo Studio Universitario, rassegna promossa dall'ANDISU. Contenuti utili per approfondire A Palazzo Mediceo. Il ricamo che diventa arte. Un corso per ‘mani di fata’Mani di fata, mani che realizzano con la passione, l’ingegno e la fantasia, capolavori d’arte; mani che vogliono donare quest’arte alle nuove generazioni perché non vada dimenticata. Sono le mani ... lanazione.it Corso di macramèIl macramè trasforma nodi in oggetti unici e personalizzati. Impareremo i nodi di base, dalla semplice bocca di lupo al nodo piatto, che ti permetteranno di realizzare progetti sempre più complessi. bergamonews.it