Corsa su strada | ecco i nuovi campioni provinciali delle categorie giovanili

La 15a Notturna Talamonese ha portato in scena una corsa su strada in notturna a Talamona, attirando un totale di 470 atleti tra le categorie giovanili. La manifestazione si è svolta nella serata, coinvolgendo concorrenti di diverse fasce di età che si sono sfidati lungo il percorso. Tra i partecipanti sono stati incoronati i nuovi campioni provinciali nelle varie categorie giovanili.

La corsa su strada in versione by night ha fatto tappa a Talamona con la 15a Notturna Talamonese che ha richiamato complessivamente 470 atleti al via. La prova era valida anche come campionato provinciale individuale di corsa su strada per le categorie Ragazzie, Cadettie, Allievie. Sul.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Corsa su strada: assegnati i titoli di campioni provinciali a staffettaMai così tanta gente alla Staffetta di Primavera - Trofeo Alico proposta come da tradizione dal Gs Valgerola nel lunedì dopo Pasqua. Meeting in pista a Chiuro: assegnati i primi titoli provinciali giovaniliLa stagione provinciale di atletica leggera su pista si è aperta sabato 18 aprile sulla pista di Chiuro con il Meeting regionale giovanile e assoluto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Corsa su strada: ecco i nuovi campioni provinciali delle categorie giovanili; Stramilano: ecco i protagonisti della mezza; Trieste si blocca per la corsa: ecco tutte le strade off limits domenica 3 maggio; Caro carburanti e auto elettriche: cosa dicono davvero i numeri sul mercato | Quattroruote.it. 20 giorni al Tourist Trophy: ecco tutto quello che c'è da sapereSarà un'edizione da non perdere: Dunlop su Ducati Panigale V4, Todd ce la mette tutta per tornare in sella, McGuinness celebra 30 anni di TT, arriva la Sportbike. Bonetti, Bottalico, Curinga e Majola ... msn.com Corsa su strada, I risultati del fine settimana in regioneA Venaria grandi numeri per Una Corsa da Re con la 1a edizione della Maratona Reale. La 22ma Strafossan era valida come 14ma prova del CorriPiemonte Strada. Si è corso anche a Novi Ligure, Rivoli e ... fidal.it “Sir, sta uscendo per la quotidiana corsa verso la felicità” “Esatto, Lloyd. Speriamo solo di non incontrare anche oggi le solite difficoltà” “Difficoltà, sir” “Sì, Lloyd. E credimi, sembrano insuperabili. Vanno così veloce che me le trovo costantemente di fronte” “S - facebook.com facebook Volley, B femminile: Torbole e Brescia, un punto per restare in corsa x.com