Meeting in pista a Chiuro | assegnati i primi titoli provinciali giovanili

Sabato 18 aprile si è svolto a Chiuro il meeting regionale di atletica leggera, che ha aperto la stagione provinciale su pista. L’evento, organizzato dal GS Chiuro, ha coinvolto atleti giovanili e assoluti e ha rappresentato anche il campionato provinciale per le categorie ragazzie e cadettie. Durante la giornata sono stati assegnati i primi titoli provinciali della stagione.

La stagione provinciale di atletica leggera su pista si è aperta sabato 18 aprile sulla pista di Chiuro con il Meeting regionale giovanile e assoluto organizzato dal GS Chiuro e valido anche come campionato provinciale per le categorie ragazzie e cadettie.La manifestazione ha richiamato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Corsa su strada: assegnati i titoli di campioni provinciali a staffettaMai così tanta gente alla Staffetta di Primavera - Trofeo Alico proposta come da tradizione dal Gs Valgerola nel lunedì dopo Pasqua. Assegnati i titoli di Campioni Regionali del Comitato Campano 2026In palio a Roccaraso 16 titoli nelle specialità SuperG, Gigante e Slalom Ginevra Di Pasquale fa en plein in tre discipline Napoli, 16 marzo 2026 – Si... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meeting in pista a Chiuro: assegnati i primi titoli provinciali giovanili; Meeting di Atletica su Pista a Chiuro: grande giornata di sport; Meeting in pista a Chiuro: la stagione dell’atletica leggera si apre alla grande; Pista. Il fine settimana in regione. Junior Meeting, 25 anni a Conegliano: in pista sabato 25 aprile allo stadio SoldanL’evento dell’Atletica Silca Conegliano diventa palestra di dirigenza: regia affidata al Gruppo Giovani, nuova intitolazione a Banca Prealpi SanBiagio. nordest24.it Meeting di successo al ‘Preziosa’. In pista oltre trecento atletiIl racconto speciale di Luca Sinagra, sportivo che fa parte della Nazionale Italiana Trapiantati, grazie a una donazione. msn.com Incontro nell’ambito del progetto "Train.. to be cool" con la Polfer di Metaponto e altro meeting per la sicurezza cibernetica - facebook.com facebook