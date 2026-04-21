Meeting in pista a Chiuro | assegnati i primi titoli provinciali giovanili

Da sondriotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile si è svolto a Chiuro il meeting regionale di atletica leggera, che ha aperto la stagione provinciale su pista. L’evento, organizzato dal GS Chiuro, ha coinvolto atleti giovanili e assoluti e ha rappresentato anche il campionato provinciale per le categorie ragazzie e cadettie. Durante la giornata sono stati assegnati i primi titoli provinciali della stagione.

La stagione provinciale di atletica leggera su pista si è aperta sabato 18 aprile sulla pista di Chiuro con il Meeting regionale giovanile e assoluto organizzato dal GS Chiuro e valido anche come campionato provinciale per le categorie ragazzie e cadettie.La manifestazione ha richiamato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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