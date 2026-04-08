Corsa su strada | assegnati i titoli di campioni provinciali a staffetta

Sabato si sono svolti i campionati provinciali di corsa su strada a staffetta, con l’assegnazione dei titoli agli atleti migliori della regione. La gara, organizzata dal Gs Valgerola, ha attirato un numero di partecipanti superiore rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si è svolta nel giorno successivo alla Pasqua, come da consuetudine, e ha visto coinvolti numerosi team provenienti dalle varie località della provincia.

Mai così tanta gente alla Staffetta di Primavera - Trofeo Alico proposta come da tradizione dal Gs Valgerola nel lunedì dopo Pasqua. Un appuntamento fisso per tanti appassionati di corsa su strada che nella prova a staffetta trovano ancora più emozioni, sostenuti dal numeroso pubblico che affolla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Assegnati i titoli di Campioni Regionali del Comitato Campano 2026In palio a Roccaraso 16 titoli nelle specialità SuperG, Gigante e Slalom Ginevra Di Pasquale fa en plein in tre discipline Napoli, 16 marzo 2026 – Si... Fango, pioggia e grande atletica: a Policiano assegnati i titoli toscani di crossConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Temi più discussi: Corsa su strada: assegnati i titoli di campioni provinciali a staffetta; Atletica, si assegnano a Perugia i titoli di campioni regionali giovanili di corsa su strada Fidal -; Corsa su strada: Martina Tomassini corre il personale alla StraRiccione; Assegnati i titoli individuali e a squadre del Campionato Sammarinese Trote. Campionati Italiani Pattinaggio Corsa Strada. A Cantù weekend all'insegna della velocità su rotelleA Cantù ultimo weekend all’insegna del grande Pattinaggio con i Campionati Italiani Corsa su Strada. Manifestazione che ha visto assegnare i titoli 2025 per le categorie maschili e femminili di Senior ... repubblica.it Corsa su strada, I risultati del fine settimana in regioneA Venaria grandi numeri per Una Corsa da Re con la 1a edizione della Maratona Reale. La 22ma Strafossan era valida come 14ma prova del CorriPiemonte Strada. Si è corso anche a Novi Ligure, Rivoli e ... fidal.it PERCHÉ CONTE SI AUTOCANDIDA. MA ALLEGRI È IN CORSA (SMENTITE A PARTE). E VLAHOVIC SI ROMPE SEMPRE https://youtu.be/9grBtWV-jJc - facebook.com facebook Corsa al ribasso per il petrolio, perde il 18% e scende sotto i 100 dollari al barile. Il Wti scende a 93,03 dollari. Crollo del prezzo con il cessate il fuoco #ANSA x.com