Dal Gaslini di Genova al Giovanni XXIII | bimbo di 8 anni trasportato con volo dell' Aeronautica

Un bambino di 8 anni ha lasciato l’ospedale Gaslini di Genova per essere trasferito all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Il trasporto è stato effettuato con un volo dell’Aeronautica Militare, che ha garantito un trasferimento rapido e sicuro. Il bambino è stato accompagnato da un’équipe medica specializzata, pronta a intervenire in ogni momento. Il suo stato di salute richiedeva cure immediate e continue.

Attivata una rete tra ospedali e territorio per garantire continuità nelle cure palliative pediatriche al piccolo, originario della provincia di Foggia Il piccolo, accompagnato dalla mamma e da Luca Manfredini, direttore dell'hospice "Il Guscio dei Bimbi" dell'Ospedale Gaslini, è stato accolto dall'équipe della Rianimazione Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico barese. Il bambino si trova in un ambiente protetto e con personale formato nelle cure palliative pediatriche anche in area critica. Un trasferimento necessario con alcuni giorni di ricovero per garantire stabilizzazione clinica e preparare il rientro a casa in provincia di Foggia.