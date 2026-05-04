La trentacinquesima giornata di Serie A si conclude con Juventus e Como che ottengono risultati che rallentano la loro corsa, mentre la Roma mantiene vive le speranze di qualificazione alla Champions League. La classifica si modifica, rendendo più incerto il piazzamento finale e aprendo nuove possibilità per le squadre coinvolte. La lotta per il quarto posto si presenta ancora aperta, con diverse formazioni che cercano di consolidare la propria posizione.

Il sipario sulla trentacinquesima giornata di Serie A potrebbe calare con uno scenario del tutto inaspettato, trasformando il sogno Champions della Roma in una possibilità concreta e tangibile. I pareggi ottenuti dalla Juventus contro il Verona e dal Como contro il Napoli hanno modificato la situazione nella parte alta della classifica, permettendo alla squadra di Gian Piero Gasperini di provare a ridurre lo svantaggio dalle posizioni utili per l’accesso alla massima competizione europea. In attesa del posticipo contro la Fiorentina, i giallorossi hanno la certezza statistica di poter migliorare sensibilmente la propria posizione. La situazione attuale della classifica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Corsa Champions: Juventus e Como frenano, caccia aperta al quarto posto

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