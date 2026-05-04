Corriere dello Sport – La Roma fa il giro d’Europa alla caccia di nuovi giocatori | la lista dei ruoli per il mercato estivo

La Roma sta pianificando il mercato estivo e ha avviato i primi contatti con diversi club europei per rinforzare la rosa. La società sta monitorando giocatori di vari ruoli, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Trigoria, il centro sportivo del club, è il fulcro delle attività di mercato e rappresenta il punto di partenza delle operazioni in corso. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui nomi coinvolti.

2026-05-04 09:32:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Trigoria è il centro di tutte le mappe del mercato, il nucleo operativo nel quale cominciano ad attivarsi le prime operazioni. Mentre Gasp aspetta Ryan Friedkin per tratteggiare il futuro, gli scout non restano a guardare. Anzi, è probabile che stiano operando proprio in funzione dell’arrivo in città del vicepresidente, così da poter fornire relazioni dettagliate sui profili seguiti in questo momento dal club. Massara, nonostante un destino all’apparenza segnato, continua a lavorare con la massima professionalità; e il settore scouting prosegue negli approfondimenti tecnici indipendentemente dalla direzione sportiva (alla quale comunque rispondono), com’è normale che avvenga in una società grande e strutturata.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Roma fa il giro d’Europa alla caccia di nuovi giocatori: la lista dei ruoli per il mercato estivo Notizie correlate Corriere dello Sport – La Lazio cerca colpi in Argentina: chi c’è nella lista mercato2026-04-08 08:38:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Gila in bilico, deciderà Lotito. Corriere dello Sport – non c’è solo Vicario nella lista mercato2026-03-20 11:38:00 Il Corriere dello Sport: MILANO – Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La risposta che serviva; Zappi, ecco la lettera d'addio affidata al Corriere dello Sport: La giustizia non è di questo mondo; Gasperini, la dura ammissione su Ranieri: Grande delusione per i Friedkin. Poi chiede chiarezza; De Rossi a un passo dalla salvezza: Se tiferò la Lazio? Spesso l'ho fatto. Trionfo Inter, al via le iniziative speciali del Corriere dello Sport-StadioCopertina MAXI, poster plastificati da collezione e Guerin Sportivo Extra: tutte le info sulle prossime uscite che troverete in edicola con il nostro quotidiano ... corrieredellosport.it RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: Ovattare la squadra dalle inevitabili pressioniSi avvicinano i playoff. Società rossazzurra che, adesso, farà di tutto per ovattare la squadra dalle inevitabili pressioni che a Catania raggiungono livelli indicibili quando in palio ci può essere ... tuttocalciocatania.com