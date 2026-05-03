Medioevo | la storica Beatrice Del Bo presenta Tutto in una notte

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:00, presso la Biblioteca del Vicolo - Santa Spazio Culturale a Brindisi, si terrà la presentazione del libro “Tutto in una notte”, scritto dalla storica Beatrice Del Bo. L’evento prevede l’intervento dell’autrice, che illustrerà i contenuti dell’opera dedicata al Medioevo. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

BRINDISI - La Biblioteca del Vicolo - Santa Spazio Culturale ospiterà a Brindisi, sabato 9 maggio 2026 alle 18:00, la storica Beatrice Del Bo per la presentazione del suo libro “Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo”, edito da Il Mulino.L'iniziativa rientra nella rassegna “Librante.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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