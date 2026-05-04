Corinaldo approvato il rendiconto 2025 | Non solo numeri ma il racconto di scelte fatte e realizzate

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025, evidenziando che il documento non si limita ai numeri ma descrive anche le scelte effettuate e portate a termine. I conti risultano in ordine e sono stati programmati investimenti specifici. La relazione sottolinea un metodo di lavoro improntato alla concretezza, con un’attenzione particolare alle strategie adottate per la gestione della comunità.

CORINALDO – Conti in ordine e investimenti mirati. Un consuntivo che racconta una comunità, ma soprattutto un metodo di lavoro fatto di concretezza.Il Consiglio comunale di Montemarciano ha approvato negli scorsi giorni il rendiconto dell’esercizio 2025. «Non stiamo parlando di un insieme di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Latina, approvato il rendiconto di gestione 2025Latina, 30 aprile 2026 – Approvato dal Consiglio comunale, riunito oggi, il rendiconto della gestione dell’ente per l’annualità 2025. Approvato il rendiconto 2025: "Conti ok, tanti investimenti"Il Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nell’ultima seduta il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025.