Corgi in Belgio | baci ai piedini per far ridere un neonato

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Belgio, un cagnolino di razza corgi ha attirato l’attenzione per aver dato dei baci ai piedini di un neonato, suscitando risate tra i presenti. Si è scoperto che il cane riconosce i segnali della madre e reagisce di conseguenza, mentre il neonato risponde alle leccate con i dita dei piedi. La scena, condivisa sui social, ha mostrato un legame evidente tra il piccolo e l’animale.

? Cosa scoprirai Come fa Cookie a capire quando deve fare spazio alla madre?. Perché il piccolo reagisce con le dita dei piedi alle leccate?. Cosa succede quando la cagnolina decide di condividere i giocattoli?. Come cambia la routine del neonato dopo questo gioco serale?.? In Breve Il profilo social @corgi.sweet.cookie conta oltre 18.000 follower interessati.. Il video ha superato la soglia delle 1.500 approvazioni dagli utenti.. La routine serale in Belgio include la condivisione di giocattoli tra i due.. Cookie mostra consapevolezza spaziale ritraendosi quando la madre si avvicina ai piedi.. In Belgio, la cagnolina Cookie ha trasformato la routine pre-sonno di un neonato in un momento di pura euforia attraverso una serie di piccoli baci sulle piante dei piedi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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