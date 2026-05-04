Corgi in Belgio | baci ai piedini per far ridere un neonato

In Belgio, un cagnolino di razza corgi ha attirato l’attenzione per aver dato dei baci ai piedini di un neonato, suscitando risate tra i presenti. Si è scoperto che il cane riconosce i segnali della madre e reagisce di conseguenza, mentre il neonato risponde alle leccate con i dita dei piedi. La scena, condivisa sui social, ha mostrato un legame evidente tra il piccolo e l’animale.

? Cosa scoprirai Come fa Cookie a capire quando deve fare spazio alla madre?. Perché il piccolo reagisce con le dita dei piedi alle leccate?. Cosa succede quando la cagnolina decide di condividere i giocattoli?. Come cambia la routine del neonato dopo questo gioco serale?.? In Breve Il profilo social @corgi.sweet.cookie conta oltre 18.000 follower interessati.. Il video ha superato la soglia delle 1.500 approvazioni dagli utenti.. La routine serale in Belgio include la condivisione di giocattoli tra i due.. Cookie mostra consapevolezza spaziale ritraendosi quando la madre si avvicina ai piedi.. In Belgio, la cagnolina Cookie ha trasformato la routine pre-sonno di un neonato in un momento di pura euforia attraverso una serie di piccoli baci sulle piante dei piedi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corgi in Belgio: baci ai piedini per far ridere un neonato Notizie correlate Gli Oscar 2026 parlano italiano grazie a Valentina Merli e ai suoi "baci proibiti"Viene da Bologna l'unica vincitrice italiana dell'ultima edizione dei Premi Oscar per il cortometraggio Two People Exchanging Saliva Non è mancata... Parto in strada ai Padulli. Salvi mamma e neonatoSono stati momenti di forte concitazione quelli vissuti ieri mattina presto in zona Padulli, all’altezza del sottopasso nei pressi del supermercato...