A pochi giorni dagli Oscar 2026, si conosce la vincitrice italiana: Valentina Merli, originaria di Bologna, ha ricevuto il premio per il suo film intitolato

Viene da Bologna l'unica vincitrice italiana dell'ultima edizione dei Premi Oscar per il cortometraggio Two People Exchanging Saliva Non è mancata l'Italia all'ultima edizione degli Oscar, con la vittoria di Valentina Merli per il suo cortometraggio Two People Exchanging Saliva, di cui è stata produttrice. Il corto è stato premiato ex equo con The Singers. Chi è Valentina Merli, unica vincitrice italiana agli Oscar 2026? È una produttrice cinematografica italiana originaria di Bologna che da molti anni lavora tra l'Italia e la Francia, soprattutto nel cinema d'autore e nei progetti internazionali indipendenti. Dopo una laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna, ha iniziato a lavorare nel settore della produzione e delle vendite cinematografiche, collaborando con varie società tra Francia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gli Oscar 2026 parlano italiano grazie a Valentina Merli e ai suoi "baci proibiti"

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