Ieri mattina presto, in zona Padulli vicino al supermercato Lidl, si è verificato un episodio di parto in strada. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno assistito alla nascita di un neonato inaspettatamente in strada. La mamma e il bambino sono stati successivamente soccorsi e trasportati in ospedale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trovava nell’area al momento.

Sono stati momenti di forte concitazione quelli vissuti ieri mattina presto in zona Padulli, all’altezza del sottopasso nei pressi del supermercato Lidl. Lì dove alle 6.30 circa ambulanza e automedica si sono precipitate a sirene spiegate per assistere una donna in travaglio che stava per partorire. O meglio, che ha partorito nell’auto a bordo della quale la donna stava cercando di raggiungere l’ospedale Infermi di Rimini dopo che le si erano rotte le acque. Ma andiamo con ordine. Erano appunto le 6.30 di ieri mattina quando la mamma, una donna di 30 anni di origini africane incinta del proprio secondo figlio, è stata svegliata nella propria casa in zona Corpolò dopo la rottura delle acque e l’inizio del travaglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parto in strada ai Padulli. Salvi mamma e neonato

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