sansepolcro cordoglio per la scomparsa di paola refice

A Sansepolcro si piange la scomparsa di Paola Refice, una figura nota nel territorio. La notizia ha suscitato emozioni tra amici e familiari, che si sono riuniti per ricordarla. La comunità si stringe intorno a chi l'ha conosciuta, lasciando spazio a ricordi e testimonianze di affetto. La sua assenza si fa sentire tra chi l'ha incontrata nel corso degli anni.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – . Profondo cordoglio a Sansepolcro, a Palazzo delle Laudi e alla Fondazione Piero della Francesca, per l’improvvisa scomparsa di Paola Refice, per anni punto di riferimento dell’arte e della cultura sia ad Arezzo che in Valtiberina. Romana di nascita, ha sviluppato il suo percorso professionale quasi interamente nell’aretino. Figura di primo piano della Soprintendenza, ha diretto svariati musei del territorio fra cui Palazzo Taglieschi di Anghiari. Dal 2008 al 2019 ha presieduto la Fondazione Piero della Francesca. E proprio alla tutela delle opere di Piero della Francesca è legata una parte significativa del suo impegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

