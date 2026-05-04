Corciano pronti 4 milioni di investimenti per il 2026 Al centro scuole sicurezza urbana e patrimonio pubblico

Il Comune di Corciano ha annunciato un investimento di circa quattro milioni di euro previsto per il 2026, destinati a progetti nelle aree delle scuole, della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare interventi mirati a migliorare le strutture scolastiche, rafforzare la sicurezza nel territorio e intervenire sul patrimonio pubblico. L’annuncio riguarda un piano di investimenti finalizzato al potenziamento delle infrastrutture comunali.

Quasi quattro milioni di euro di interventi per il futuro del territorio. È questo l’ordine di grandezza del piano degli investimenti previsto per il 2026 dal Comune di Corciano. “Punta a migliorare - spiega il vicesindaco Sara Motti - la qualità dei servizi, la sicurezza degli spazi urbani e la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Pronti due milioni di euro. Il piano degli investimenti: lavori, strade e sicurezzaUn avanzo di amministrazione di circa due milioni di euro utilizzato per lavori pubblici e la parte più cospicua, di un milione e 700mila euro, è... Sicurezza urbana, i sindaci del centrosinistra chiedono più risorse al governo, Salis: "Zero investimenti sulle forze di polizia"Più risorse per le forze dell’ordine, più coordinamento tra Stato e Comuni e una riforma della polizia locale. Panoramica sull’argomento Inter, per la fascia sinistra obiettivo Zekri: pronti 4 milioni per convincere il MechelenNuovo nome per la fascia sinistra dell'Inter, che punta Moncef Zekri, in Marocco considerato l'erede di Hakimi (anche se Zekri gioca sulla fascia opposta, ndr). In Belgio, dove gioca — nel Mechelen —, ... m.tuttomercatoweb.com Dal Belgio: Inter, piace Zekri, già pronti 4,2 milioni di euroSecondo quanto viene riportato in Belgio, il club nerazzurro sarebbe pronto a versare 4,2 milioni di euro per il cartellino di Zekri, garantendo al Mechelen una clausola del 10% e lasciando il ... corrieredellosport.it