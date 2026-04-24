Arriva il gigante svedese a Corciano | partono le assunzioni

Il noto negozio di arredamento svedese ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Corciano e ha avviato le procedure di selezione per diverse posizioni, tra cui addetti alle vendite e consulenti. Le assunzioni riguardano figure professionali che si occuperanno di assistenza clienti e gestione del punto vendita. La ricerca interessa candidati con esperienza nel settore e disponibilità a lavorare su turni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di assunzione o sui requisiti specifici.

? Cosa sapere Il colosso svedese dell'arredamento avvia le selezioni per addetti e consulenti a Corciano.. Il nuovo punto vendita da 2 mila metri quadri segue il modello local store.. Le selezioni per il personale sono ufficialmente partite a Corciano, confermando l’avvicinamento del colosso svedese dell’arredamento al territorio perugino. Il gigante di Stoccolma punta a stabilire una presenza nell’area commerciale dove operano già Quasar e Obi, dando seguito alle recenti dichiarazioni del CEO Deliloglu sulla possibilità di un ingresso in Umbria. La strategia si sta concretizzando attraverso l’apertura di candidature online sul portale web della multinazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arriva il gigante svedese a Corciano: partono le assunzioni Notizie correlate A che ora partono Sofia Goggia e le italiane oggi, gigante di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingCinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi... Quando partono Sofia Goggia, Anna Trocker e le azzurre nello gigante di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tvCinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi...