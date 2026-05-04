Corbo | Società e tecnico è anche l’ora dei processi Da chiarire cifre infortuni acquisti sbagliati

Un’analisi dettagliata mette in discussione vari aspetti della gestione tecnica e societaria della squadra, evidenziando la necessità di fare chiarezza su cifre, infortuni e acquisti contestati. Le parole di un dirigente sottolineano l’urgenza di affrontare questi temi, mentre l’attenzione si concentra su una serie di questioni che potrebbero influenzare il percorso futuro del club. La situazione rimane complessa e richiede risposte precise.

"> Un’analisi dura, senza filtri, che apre interrogativi profondi sul futuro del Napoli. Antonio Corbo, nel suo editoriale su Repubblica Napoli, mette in discussione identità, progetto e prospettive della squadra azzurra, partendo dalla prestazione opaca contro il Como. Antonio Corbo su Repubblica Napoli sottolinea come il Napoli abbia ancora una volta sofferto sul piano del gioco, mostrando limiti evidenti in termini di ritmo, organizzazione e personalità. Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il simbolo di questo momento è De Bruyne, uscito tra le difficoltà dopo una prestazione anonima, quasi schiacciato dal confronto con la freschezza e il talento di Nico Paz.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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