il napoli deve essere ripensato gli acquisti saranno giovani di prospettiva e con ingaggi bassi corbo

Il Napoli sta pianificando un nuovo approccio con il mercato, concentrandosi su acquisti di giovani talenti con costi contenuti. La strategia riguarda anche la gestione degli ingaggi, che saranno inferiori rispetto al passato. La notizia è stata riportata su Repubblica Napoli da un giornalista che ha evidenziato questa linea di azione futura della società. La decisione coinvolge aspetti di natura economica e di sviluppo del team.

Scudetto 2025 e Supercoppa sono un eccellente traguardo, ma raggiunto con un motore sovralimentato. Ventiquattro giocatori acquistati. Problematico il futuro di Lukaku Il Napoli deve essere ripensato, scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Oggi è troppo pesante dal punto di vista finanziario. Ingaggi troppo alti ed età media eccessiva. Anche De Laurentiis abbandona il suo preoccupato silenzio. Appena possibile parleranno di futuro. Dovrebbe essere una rivoluzione gentile, perché niente fa temere che possano dividersi, ma niente fa pensare che il terzo e ultimo anno di contratto possa ripetere successi e guasti del primo biennio. Scudetto 2025 e Supercoppa sono un eccellente traguardo, ma raggiunto con un motore sovralimentato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

