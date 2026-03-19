Il Napoli può ancora migliorare, ma molto dipenderà dalla sua forma migliore. Non ci sono infortuni tra i giocatori chiave e la squadra si presenta compatta e pronta a mettere in campo tutte le sue capacità. La squadra si prepara a confrontarsi con le prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere alta la propria compattezza e determinazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha ancora margini per sorprendere, ma tutto dipenderà dalla sua versione migliore. Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, analizzando il momento della squadra di Conte. «Il Napoli deve lottare fino in fondo», ha dichiarato Corbo a Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero, fissando però una condizione chiara. Corbo a Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero ha infatti sottolineato come le possibilità siano legate al rendimento: «Ha il 20% se è quello del secondo tempo contro il Lecce». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corbo: «Napoli il più forte senza infortuni»

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