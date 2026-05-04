Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere Paltrinieri fa due medaglie a Golfo degli Aranci

Durante un fine settimana nel Golfo degli Aranci, in Sardegna, gli atleti italiani di nuoto in acque libere hanno ottenuto risultati di rilievo nella Coppa del Mondo. In particolare, un nuotatore ha conquistato due medaglie, contribuendo alla buona prestazione complessiva della squadra. La competizione si è svolta nelle acque del mare italiano, attirando l’attenzione degli appassionati di nuoto e sport acquatici.

Olbia – E’ stato un lungo week end di emozioni a Golfo degli Aranci, in Sardegna. Nello splendido mare italiano, gli Azzurri del Nuoto in Acque Libere hanno brillato in Coppa del Mondo. Sono state tre le medaglie vinte. La prima è arrivata da Andrea Filadelli, che ha messo al collo il bronzo (leggi qui). Ma non solo. Il secondo alloro è stato conquistato da Gregorio Paltrinieri nella 3 km know-out, che ottiene il bronzo, dopo averlo conquistato e nella stessa distanza in una settimana prima. Il plurimedagliato azzurro sale sul podio anche nella staffetta mista della 4×1500, insieme a Giulia Berton, Ginevra Taddeucci e Andrea Filadelli, conquistando un super oro con il tempo di 1h05’04?6.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: Paltrinieri bronzo nella 3 km knockout sprint, quattro azzurri in finaleSuperGreg terzo al fotofinish dopo un volatone da brividi: Betlehem vince davanti a Strehlke Delgado. Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: Italia trionfa nella staffetta 4×1500 con SuperGreg rimonta showPaltrinieri beffa Olivier negli ultimi metri e regala all’Italia 1 il successo nella staffetta mista davanti a Francia e Australia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coppa del mondo di sci alpino 2025/26, a Levi lo slalom femminile: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurre avanzano al tabellone principale di Istanbul. Domani in palio le medaglie della gara maschile e di quella femminile; A Montesilvano la 1ª edizione della Coppa del mondo di ciclismo paralimpico: le modifiche alla viabilità; World Cup. Staffetta azzurra al top, Paltrinieri bronzo nella sprint. Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l'atto d'apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ... oasport.it Mountain bike, Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. Filippo Fontana sfiora la top-5Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di Mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross ... oasport.it Spada, Coppa del Mondo: 24 azzurri in pedana a Medellín per l'ultimo Grand Prix della stagione. Leggi qui https://shorturl.at/m3gla Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com