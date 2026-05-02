Nuoto di fondo Coppa del Mondo a Golfo Aranci | Paltrinieri bronzo nella 3 km knockout sprint quattro azzurri in finale

Nella tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci, Paltrinieri ha conquistato il bronzo nella gara dei 3 km knockout sprint. Al fotofinish, SuperGreg si è classificato terzo, superato di un soffio da Betlehem, che ha preceduto Strehlke Delgado. Quattro nuotatori italiani sono riusciti ad accedere alla finale, con risultati che hanno animato la competizione.

SuperGreg terzo al fotofinish dopo un volatone da brividi: Betlehem vince davanti a Strehlke Delgado. Filadelli quinto, Guidi sesto e Marchello nono. Debutto in acque libere per Detti e Razzetti. Gregorio Paltrinieri si conferma sul podio anche nella 3 km knockout sprint della terza tappa della World Cup di nuoto di fondo a Golfo Aranci. Dopo l’argento di Ibiza della settimana scorsa, il campione carpigiano tocca la piastra in terza posizione con il tempo di 6’02"8 in un finale ad altissima tensione, deciso negli ultimi metri. A vincere è l’ungherese David Betlehem in 6’00"4, che bissa il successo di Ibiza davanti al messicano Paulo Strehlke Delgado in 6’01"7.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince BethlemGregorio Paltrinieri ha concluso con un’altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la... Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: World Cup Fondo: A Golfo Aranci La Terza Tappa – Italia A Caccia Del Primo Successo Stagionale; Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si ritira nella 10 km femminile a Golfo Aranci. Vince ancora Moesha Johnson; World Cup a Golfo Aranci. Venerdì la 10 km su Rai Sport; Coppa del Mondo OW. Stop 2. 10 km, Vincono David Betlehem e Moesha Johnson, Andrea Filadelli sul podio. Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince BethlemGregorio Paltrinieri ha concluso con un'altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la vittoria ... oasport.it Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una vittoria ... oasport.it Nella terza tappa di Coppa del Mondo di Nuoto Artistico, in pieno svolgimento a XI An, la nostra Nazionale conquista una splendida medaglia di bronzo nella finale della routine libera. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia M - facebook.com facebook Alla #Coppadelmondo #OpenWater (3ª tappa) di #golfoaranci ancora un'ottima prestazione per l'atleta di Marina Sc Andrea Filadelli che si é classificato 3º nella gara di nuoto di fondo 10k. Ben fatto! #SportMarina #IlGrandeEquipaggio x.com