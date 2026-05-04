Un ex ministro delle finanze, che ha ricoperto ruoli di rilievo tra il 2004 e il 2007, ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla diffusione di idee estremiste e ai rischi per il paese. In un intervento pubblico, ha accusato la destra repubblicana di vendere illusioni e di contribuire a un clima di divisione. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di passare da slogan a azioni concrete e di adottare un atteggiamento più deciso.

Già ministro delle finanze dal 2004 al 2007, rispettivamente nei governi Raffarin e Villepin, presidente del gruppo Ump all’Assemblea nazionale durante la presidenza di Sarkozy e sindaco della città Meaux, nella Seine e Marne, dal 1995, con l’eccezione del breve intervallo tra il 2002 e il 2005, Jean François Copé torna protagonista della scena politica con l’uscita del suo libro Quando i populisti tradiscono il popolo, edizioni Plon. L’esponente di LR (i repubblicani) sostiene una destra che non scende a compromessi con i partiti populisti. E difende un progetto basato su due pilastri: fermezza e realismo. Copé e le parole d’ordine della destra repubblicana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Copé rompe il silenzio: così gli estremisti vendono illusioni e distruggono la Francia: meno slogan e più fermezza dalla destra repubblicana

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