Curling a Cortina | il tifo rompe il silenzio olimpico atleti chiedono più entusiasmo e meno regole sul rumore

A Cortina, durante le gare di curling, il pubblico ha iniziato a gridare e applaudire con grande entusiasmo, rompendo il silenzio che di solito caratterizza le competizioni olimpiche. Gli atleti chiedono ora meno regole sul rumore, desiderando un’atmosfera più vivace e coinvolgente. In alcune partite, gli spettatori hanno anche acceso fumogeni e battuto le mani in modo energico, creando un’atmosfera più simile a quella di uno stadio di calcio. Questo comportamento ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza il calore del pubblico e chi invece vorrebbe mantenere la calma tipica delle olimpiadi.

Cortina, il Curling in Bolgia: Quando il Tifo Rompe gli Schemi Olimpici. Cortina d’Ampezzo è diventata teatro di un fenomeno inatteso alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: il pubblico dei tornei di curling sta esprimendo un tifo così appassionato e rumoroso da aver generato un dibattito internazionale e un’insolita richiesta da parte degli stessi atleti, che invitano gli spettatori a non contenere il proprio entusiasmo. L’evento, iniziato il 13 febbraio, ha spinto la federazione internazionale a riconsiderare le politiche sul controllo del rumore, aprendo uno scenario inedito per uno sport tradizionalmente legato al silenzio e alla concentrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante i Giochi Olimpici, il curling cattura spesso l’attenzione per il modo in cui gli atleti spazzolano il ghiaccio.

