Annamaria Bernardini de Pace ha deciso di condividere per la prima volta dettagli sulla sua vita personale e professionale nel suo nuovo libro, intitolato

Annamaria Bernardini de Pace si racconta nel suo nuovo libro Sentimenti e sentenze – autobiografia di false verità, rivelando per la prima volta episodi inediti della sua vita privata e professionale. Il volume, che sarà presto disponibile, contiene confessioni sorprendenti della celebre avvocata divorzista, tra cui una molestia subita da un uomo politico di destra e la reazione decisa del suo compagno, Dino, di 15 anni più giovane di lei. Nel corso di un’intervista al settimanale Gente, la Bernardini de Pace ha spiegato che l’episodio in questione risale a circa dieci anni fa, quando aveva 68 anni. La difesa del compagno ha avuto conseguenze concrete per il molestatore: secondo quanto dichiarato dalla Bernardini de Pace, il suo compagno è riuscito a far togliere la scorta al politico in questione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mi molestò un politico di destra”: Bernardini de Pace rompe il silenzio, la reazione del compagno fu durissima

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