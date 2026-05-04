Conversano-Monopoli | auto contro un muretto morto 69enne Nel pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Conversano a Monopoli. Secondo quanto riferito, l'incidente ha coinvolto un'auto che è finita contro un muretto. La vittima, un pensionato residente a Monopoli, è deceduta sul luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Tratto da vivilastrada.it: Aveva 69enne, P. D. di Monopoli, pensionato, ha perso la vita nel tardo pomeriggio a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla provinciale che collega Conversano a Monopoli a qualche km dal centro città monopolitana. L’uomo era alla guida di una Fiat Panda e transitava in direzione Monopoli quando, si presume, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’utilitaria finendo contro un muretto a secco. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti prontamente sul posto che nulla hanno potuto fare che constatare il decesso avvenuto. Sul luogo dell’incidente si sono portate diverse pattuglie della polizia locale di Monopoli al Comando di Saverio PETRONI per i rilievi planimetrici e la gestione della Viabilità, sul posto anche i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio Notizie correlate Incidente nel pomeriggio: si schianta con l'auto contro un muretto. Un morto e un feritoIncidente mortale a Bisceglie, nel nord barese, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 25 febbraio. L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoSecondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici.