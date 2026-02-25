Incidente nel pomeriggio | si schianta con l' auto contro un muretto Un morto e un ferito

Incidente mortale a Bisceglie, nel nord barese, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 25 febbraio. Un'auto, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo e ha impattato contro un muretto in via Sant'Andrea, in zona Dolmen alla periferia del paese. Il bilancio è pesantissimo: una donna di 67 anni non ce l'ha fatta ed è morta - secondo le prime informazioni - quasi sul colpo. La vittima è Donata Cioce, che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo giugno. Il marito 71enne, presente con lei a bordo della macchina, è rimasto ferito in base a quanto riportato dall'Asl Bt ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Sul posto il 118 e la polizia locale di Bisceglie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

