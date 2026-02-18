Fisioterapia e medicina dello sport a confronto | torna il Convegno Nazionale FIFS
Il Convegno Nazionale FIFS torna a riunire fisioterapisti e medici dello sport dopo tre anni di pausa. La causa è la crescente richiesta di professionisti qualificati che possano intervenire rapidamente in caso di infortuni o affaticamenti muscolari. Durante l’evento, esperti di tutta Italia discutono delle ultime tecniche di riabilitazione e prevenzione, con un focus particolare sulla gestione delle emergenze durante le competizioni. La partecipazione di numerosi specialisti testimonia l’interesse verso un settore in continua evoluzione.
Il fisioterapista dello sport è una figura diventata sempre più centrale nella quotidianità degli atleti di alto livello, grazie all'impegno quotidiano profuso ogni giorno sul campo per salvaguardare la salute degli sportivi e migliorare le loro performance. Negli anni i professionisti del settore hanno infatti rivestito un ruolo cruciale all'interno dell'equipe tecnico-sanitaria delle società e delle federazioni sportive, offrendo un contributo fondamentale all'insegna dell'innovazione e delle competenze specifiche. E proprio attorno alla funzione che svolge il fisioterapista ruoterà il 3° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS), in programma sabato 28 febbraio a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it
